В Иркутской области зафиксирована новая схема мошенничества

Преступники похитили у братчанки 75 тысяч рублей, используя нестандартный способ: ее уговорили переоформить положенную ей денежную выплату, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

В марте 62-летняя женщине позвонил «сотрудник государственной организации, оказывающей социально значимые услуги гражданам». Он сообщил о появившейся необходимости переоформить ежемесячное пособие – для этого собеседник попросил назвать код из СМС. Спустя несколько минут с заявительницей связался лжеменеджер банка и пояснил о мошенниках, заполучивших доступ к ее счету.

Далее все действия братчанки происходили под руководством звонивших. Она сообщила номер своей банковской карты, коды из сообщений и установила на смартфон «антивирусную программу». В итоге женщина лишилась 75 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

С начала года в полицию поступило свыше 200 сообщений о преступлениях, связанных со звонками от якобы сотрудников банков, правоохранительных органов, министерств и ведомств. При этом злоумышленники могут использовать имена реально существующих должностных лиц, сведения о которых размещены в открытых источниках, а также присылать фальшивые документы.