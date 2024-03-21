Метели и сильные ветра ожидаются в Иркутской области в четверг

Синоптики озвучили прогноз погоды на четверг, 21 марта. Какие ожидаются явления, рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

По области прогнозируются переменная облачность, местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер ночью в южных районах будет дуть со скоростью 5-10 м/с, утром и днем прогнозируются порывы до 15-20 м/с, метели.

Температура воздуха ночью составит –1…–6 градусов, на севере Катангского района – около –21…–26 градусов, дневные показатели будут равны +1…+6 градусов.

В Иркутске прогнозируется переменная облачность, без осадков, вечером ожидается слабый мокрый снег, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с, температура ночью составит –1…–3 градуса, днем – около +4…+6 градусов.