Половина иркутских компаний готовы вкладываться в повышение квалификации сотрудников

Служба исследований hh.ru провела опрос среди российских работодателей, в том числе из Иркутской области, и выяснила, какие программы профессионального и карьерного развития они внедряют активнее всего.

На какие программы профессионального развития могут рассчитывать работники

Опрос российских работодателей, в том числе из Иркутской области, показал, что половина из них предлагают своим сотрудникам программы повышения квалификации (51%). Для сравнения, в 2022 году лишь 38% компаний использовали подобные программы в своей практике (+13% в 2023 относительно 2022).

На втором месте с небольшим отставанием – программы наставничества, их внедрили 50% опрошенных компаний (+3% относительно 2022). На третьем – профессиональная переподготовка и обучение (41% внедрили, рост +8% год к году). Приоритетное приглашение на вакансии компании внутренних сотрудников практикуют 36% компаний (+7% год к году), еще 25% организуют корпоративные библиотеки (+5% год к году).

Реже работодатели внедряют практики кросс-функциональной или кросс-региональной ротации сотрудников (20%) и лишь 15% предлагают работникам карьерные консультации.

17% компаний ответили, что у них вообще нет программ для профессионального развития сотрудников.

А что в вакансиях?

В этом году в Иркутской области было открыто 15,2 тысячи вакансий, в которых работодатель обещает своим будущим сотрудникам обучение (чаще всего – в вакансиях менеджеров по продажам и продавцов-консультантов), 1,9 тысяч вакансий, где заявлено повышение квалификации (чаще в вакансиях водителей), еще в 2 тысячах вакансий гарантируют предоставление наставника (чаще в вакансиях менеджеров по продажам).

О возможности карьерного роста работодатели сказали в 7,8 тысячах вакансий (чаще –от компаний из розничной торговли и сферы продуктов питания), а вот карьерные консультации организуют не так часто, они упомянуты лишь в 2 открытых в этом году предложениях о работе (из сферы ИТ и образования).