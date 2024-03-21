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Почему на бульваре Гагарина в Иркутске пробки?

На участке МУП «Водоканал» проводит замену аварийной трубы водоснабжения. Об этом рассказали в мэрии.

– На участке неоднократно происходили утечки, что приводило к аварийным отключениям, – рассказал первый заместитель директора МУП «Водоканал» Андрей Емельянов. – Помимо замены самой линии водоснабжения диаметром 150-200 миллиметров и протяженностью 180 метров, будет заменен ввод в больницу протяженностью 33 метра. Откладывать эти работы было нельзя. Со своей стороны, принимаем все меры, чтобы завершить их раньше срока.

На месте задействовано от 7 до 9 единиц техники и порядка 20 человек. Сейчас выполняются работы одновременно на трех участках. В ближайшее время приступят к укладке трубы непосредственно под проезжей частью бульвара Гагарина.

Напомним, движение на участке бульвара Гагарина было перекрыто 18 марта. Планируемый срок окончания работ – 26 марта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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