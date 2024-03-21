Проектный офис Иркутской области стал лучшим в Сибири по сопровождению нацпроектов

Региональный проектный офис Иркутской области признан лучшим по коммуникационному сопровождению национальных проектов в Сибирском федеральном округе в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Награду начальнику управления проектной деятельности губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области Олесе Рахматулиной вручил заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков. Награждение состоялось в рамках стратегической сессии «Проектная деятельность: еще проще, быстрее, эффективнее», которая проходит в Москве 19 – 21 марта.

В прошлом году Иркутская область достигла 100% показателей по имиджевому брендированию социально-значимых объектов и брендированию с QR-носителем. Кроме того, отмечено активное вовлечение Губернатора региона в информационную повестку национальных проектов и использование различных подходов к информационному сопровождению направления.

– Правительством Иркутской области уделяется пристальное внимание реализации национальных проектов, созданию новых объектов, организации мероприятий, направленных на улучшение жизни населения. Эта работа у нас в приоритете. И, конечно, мы стараемся максимально вовлекать в обсуждение жителей региона, советоваться с ними, прислушиваемся к их мнениям относительно этой деятельности. Анализируем обратную связь и из социальных сетей, чтобы понимать, где и что можно сделать лучше. В этом нам помогает и новый механизм обратной связи, реализуемый в стране с прошлого года, – QR-коды, перейдя по которым можно оставить вопрос, замечание, мнение по поводу уже открытого или ещё строящегося в рамках национальных проектов объекта, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Олеся Рахматулина сообщила, что QR-коды размещаются на введенных в эксплуатацию (после строительства или капитального ремонта), а также на строящихся по национальным проектам социально значимых объектах. В Иркутской области они размещены на всех таких объектах, построенных или строящихся в 2022-2024 годах, всего более 70 объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обслуживания.

При сканировании QR-кода пользователь попадает на страницу анкеты объекта, размещенную на сайте национальныепроекты.рф, где может оставить анонимно обратную связь, например, о качестве строительства объекта или удовлетворенности его работой. В дальнейшем отзыв направляется в региональный проектный офис для его отработки: проверки по обозначенным замечаниям и их устранения в случае подтверждения.

Напомним, в 2024 году Иркутская область участвует в реализации 13 национальных проектов, в рамках которых разработано 46 региональных проектов.