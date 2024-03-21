Банк Уралсиб вошел в Топ-6 премиальных дебетовых карт

Премиальная карта Mir Supreme Банка Уралсиб вошла в Топ-6 премиальных карт, по версии портала Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков на 19.03.2024 г.

Как отмечается в исследовании, карта Premium Mir Supreme Банка Уралсиб дает клиенту возможность получать такие привилегии, как, например, кэшбэк до 3% на покупки в любых категориях, привлекательная доходность в линейке вкладов банка, бесплатная страховка в путешествиях для всей семьи и бесплатные проходы в бизнес-залы, компенсация расходов на такси до 2000 рублей в месяц, и ряд других.

Ознакомиться с полными условиями карт Mir Supreme Уралсиба можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».