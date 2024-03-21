План развития туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали подписали регионы Сибири и Дальнего Востока

Комплексный межрегиональный план развития туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали («БАМ туристический») подписан в рамках 30-й Международной выставки туризма и гостеприимства MITT, которая проходит в эти дни в Москве.

В план вошли разработка и определение маршрутов по БАМу в качестве национальных туристических, формирование регламентов посещения объектов промышленного туризма на БАМе, интеграция туров на БАМ в региональные программы развития туризма, разработка мастер-плана развития туризма на БАМе и многое другое.

– В Иркутской области ветка БАМа проходит через города Братск, Тайшет, Усть-Кут, а также Тайшетский, Братский, Чунский, Нижнеилимский, Усть-Кутский и Казачинско-Ленский районы. БАМ имеет огромный потенциал для создания в регионе национального туристического маршрута, сочетающего в себе несколько направлений туризма: природный, экологический, культурно-исторический и промышленный. Иркутская земля богата необычными музеями, наполненными креативом общественными пространствами, интересными и познавательными промышленными площадками, уникальными памятниками природы. Наш регион должен присоединиться к данному проекту и стать частью концепции национального маршрута «Западный БАМ», – отметила в рамках подписания документа руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Также она сообщила о планах по созданию речного туристического маршрута «От Иркутской ГЭС – к Братской ГЭС», который станет визитной карточкой «БАМа туристического».

– Уже в июле этого года мы планируем провести круглый стол с администрацией Братска и туроператорами для обсуждения вопросов, касающихся формирования данного маршрута, – сказала Евгения Найденова.

Напомним, что на Международной выставке туризма и гостеприимства MITT Иркутская область представлена 26 туроператорами. Туристический потенциал региона презентован делегации КНР. Достигнуты договоренности с Алтайским краем по созданию рабочей группы в целях организации межрегионального национального маршрута «Зеленая линия». Проходят переговоры с субъектами Сибирского федерального округа по разработке семейного железнодорожного маршрута «Омск-Иркутск».