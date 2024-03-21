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Братск-Иркутск: новый утренний авиарейс появился в обновленном расписании аэропорта

Аэропорт Братск анонсировал новый утренний рейс в Иркутск с 11 мая. Он будет выполняться по субботам на комфортабельном Embraer.

Время вылета из областного центра в Братск 7:25, из Братска в Иркутск - 9:20, в пути 1 час 5 минут. Билеты уже доступны для бронирования. Стоимость перелёта в одну сторону без багажа составляет от 6 111 рублей.
 
Дневные рейсы в областной центр с 31 марта авиаперевозчик будет выполнять по понедельникам, средам пятницам и воскресеньям, отправление в 15:40. Время вылета из Иркутска - 13:50.
 
В последний день текущего месяца аэропорт Братск перейдёт на весенне-летнее расписание. В нём помимо утреннего рейса в Иркутск появится новый регулярный перелёт в Красноярск. Кратность и количество вылетов возрастут на всех направлениях.

Напомним, в настоящее время идёт активная  модернизация аэропорта Братска. Специалисты реконструируют взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, перрон с площадкой для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, аварийно-спасательную станцию, устанавливают новое светосигнальное оборудование. Завершить реконструкцию планируют в этом году.

В марте прошлого года владельцем аэропорта стала компания «РУСАЛ-Аэро». В числе приоритетных направлений, поставленных инвестором, дальнейшее расширение маршрутной сети и развитие клиентского сервиса. Пассажиропоток аэропорта Братска в 2023 году составил 248 тыс. человек, увеличившись на 12,8%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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