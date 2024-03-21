Появление МСП+ вызывает у бизнес-сообщества вопросы по поводу поддержки малого бизнеса

Новый статус получат предприятия, которые выросли из параметров малых и средних предприятий. Об этом пишут «Известия».

Для того чтобы сгладить их переход в категорию крупных игроков, власти хотят предоставить им финансовую поддержку в виде поручительств и льготных кредитов. Однако у бизнеса есть опасения по поводу финансирования МСП+, следует из документа «Опоры России» по итогам встречи с участием главы Минэка Максима Решетникова.

Если бюджет, выделенный на поддержку малых и средних предприятий, также будет распространяться и на бизнес, выросший из этой категории, то такой подход лишит поддержки небольшие компании, отмечают в объединении. Там предлагают закладывать финансирование МСП+ отдельно.

Сейчас поддержка МСП заложена в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На него выделено 67,8 млрд рублей в 2024-м, следует из бюджета на трехлетку. Причем в этом году на это направление заложили на 7 млрд меньше, чем в предыдущем.

Также «Опора России» предлагает включить предприятия новой категории в спецторги по 223-ФЗ. Сейчас в таких закупках могут участвовать только представители малого и среднего бизнеса.

Ранее стало известно, что в Иркутской области зафиксировали рост самозанятых. С начала года количество самозанятых предпринимателей в Иркутской области выросло почти в полтора раза – сейчас их уже более 116 тысяч. В регионе создана целая система мер поддержки самозанятых, точкой сборки информации является Центр «Мой бизнес». В настоящее время в России 8,6 млн человек являются самозанятыми. Ежедневно это количество вырастает примерно на 8,5 тысячи человек.