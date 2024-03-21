2,94 млн микрозаймов выдано в феврале 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,94 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3% (в январе 2024 года – 3,01 млн ед.).

Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в феврале 2024 года выдано в:

Москве (170,8 тыс. ед.),

Московской обл. (142,7 тыс. ед.),

Краснодарском крае (117,8 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (99,4 тыс. ед.),

Свердловской обл. (96,2 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в феврале 2024 года в регионах РФ зафиксировано в:

Ханты-Мансийском АО (-4,8%),

Омской обл. (-3,7%),

Архангельской обл. (-3,6%),

Республике Татарстан (-3,3%),

Оренбургской обл. (-3,0%).

В то же время в некоторых регионах данный показатель, напротив, немного вырос, в том числе, в:

Ставропольском крае (+0,6%),

Алтайском крае (+0,2%),

Республике Саха (Якутия) (+0,1%).

В Москве и Санкт-Петербурге количество микрозаймов в феврале сократилось на 2,8% и 1,5% соответственно.

«После «сезонного» роста в конце прошлого года, в последующие два месяца выдача микрозаймов сокращалась, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом в феврале данный показатель вернулся на уровень ниже 3,0 млн выданных «займов до зарплаты». Стабилизация выдачи микрозаймов в последнее время во многом объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой».