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2,94 млн микрозаймов выдано в феврале 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,94 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3% (в январе 2024 года – 3,01 млн ед.).

Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в феврале 2024 года выдано в:

  • Москве (170,8 тыс. ед.),
  • Московской обл. (142,7 тыс. ед.),
  • Краснодарском крае (117,8 тыс. ед.),
  • Республике Башкортостан (99,4 тыс. ед.),
  • Свердловской обл. (96,2 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в феврале 2024 года в регионах РФ зафиксировано в:

  • Ханты-Мансийском АО (-4,8%),
  • Омской обл. (-3,7%),
  • Архангельской обл. (-3,6%),
  • Республике Татарстан (-3,3%),
  • Оренбургской обл. (-3,0%).

В то же время в некоторых регионах данный показатель, напротив, немного вырос, в том числе, в:

  • Ставропольском крае (+0,6%),
  • Алтайском крае (+0,2%),
  • Республике Саха (Якутия) (+0,1%).

В Москве и Санкт-Петербурге количество микрозаймов в феврале сократилось на 2,8% и 1,5% соответственно.

«После «сезонного» роста в конце прошлого года, в последующие два месяца выдача микрозаймов сокращалась, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом в феврале данный показатель вернулся на уровень ниже 3,0 млн выданных «займов до зарплаты». Стабилизация выдачи микрозаймов в последнее время во многом объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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