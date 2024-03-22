Стенд Иркутской области на туристической выставке MITT стал самым гостеприимным

В московской выставке приняли участие представители агентства по туризму Иркутской области, информационно-туристской службы Иркутска, регионального Центра «Мой Бизнес», а также 26 компаний турбизнеса, которые заключили в рамках MITT – 2024 более 80 договоров. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

– Представители турбизнеса Иркутской области заключили соглашения о партнерстве, обмене туристическим группами, реализации туров в Прибайкалье. Уверена, что достигнутые договоренности будут способствовать росту турпотока в наш регион и в целом развитию туризма, – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

На выставке подписано соглашение о сотрудничестве между Общенациональным союзом организаций индустрии гостеприимства, Крымской региональной общественной организацией активных видов спорта, досуга и отдыха «Фрирайт» и Объединенной дирекцией государственного природного заповедника «Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка.

Стороны намерены сотрудничать в эколого-просветительской сфере с целью создания благоприятных условий для развития предпринимательства и туризма. Планируется развитие торгово-экономических и научно-технических связей между предпринимателями в сфере туризма, организация совместных мероприятий. Также предусмотрено содействие развитию системы образования и подготовки кадров для предпринимательской деятельности в сфере индустрии гостеприимства.

Напомним, что на стенде региона был организован виртуальный квест-маршрут, представлен каталог «Байкал начинается с Иркутска». Туристический потенциал Иркутской области презентовали делегации КНР. Также Иркутская область вместе с Забайкальским и Хабаровским краями, Республиками Бурятия и Саха (Якутия), Амурской областью присоединилась к проекту «БАМ туристический» и подписала Комплексный межрегиональный план развития туризма – дорожную карту по развитию единого туристического маршрута по БАМу.