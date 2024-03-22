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​​​​​​​Принципы правильного питания в Иркутске чаще удается соблюдать тем, кто трудится из дома

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающие на территории работодателя и удаленно.

Большинство работающих на территории работодателя носят домашнюю еду на работу (51%). 12% горожан ходят на бизнес-ланчи в кафе и рестораны. Причем женщины гораздо чаще носят еду с собой, а мужчины едят в столовых предприятия, городских ресторанах и кафе.

Иркутяне на удаленке по-прежнему питаются чаще всего дома (81%). Женщины «распробовали» преимущества заказа готовой еды: сегодня услугами доставки пользуются 8% горожанок, работающих дистанционно.

Судя по оценкам респондентов, принципы правильного питания чаще удается соблюдать тем, кто трудится из дома.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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