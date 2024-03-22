Россияне переключаются с домашних обедов на ресторанные: SuperJob выявляет пищевые предпочтения офисных работников

Изменения в пищевых привычках офисных сотрудников: доля россиян, берущих еду на работу из дома, сократилась с 61% до 52% за последние два года, показывает опрос SuperJob. В то же время увеличивается число любителей бизнес-ланчей в кафе и ресторанах – теперь их 13%.

Тенденция уменьшения доли работников, приносящих домашнюю еду на работу, наблюдается за последние два года: если в 2022 году таких было 61%, то сегодня – лишь 52%. Вместе с этим, посещаемость бизнес-ланчей в кафе и ресторанах возросла до 13% с 8% два года назад. Отмечается, что женщины чаще приносят с собой еду, в то время как мужчины предпочитают питаться в заведениях общественного питания.

Для удаленных работников дом остается основным местом для приема пищи (79%). Также зафиксирован рост популярности услуг доставки готовой еды среди женщин, работающих из дома: с 3% до 8% за два года.

По мнению респондентов, удаленная работа способствует более здоровому питанию, в то время как среди офисных работников увеличилось количество тех, кто считает свои обеды нездоровыми на 4 процентных пункта.