Свой Банк вошел в топ-50 медиарейтинга банков России

Свой Банк впервые представлен в медиарейтинге российских банков, подготовленном компанией «Медиалогия». По итогам февраля 2024 года Свой Банк занял 44 место.

В рейтинге участвуют все банки, работающие на территории страны, а критерием его составления является МедиаИндекс — качественный показатель, отражающий не только количественное, но и качественное присутствие в информационном поле.

На МедиаИндекс АО «Свой Банк» (990,7) повлияли высокие позиции дебетовых и кредитных продуктов в рыночных рейтингах, участие экспертов в крупных отраслевых мероприятиях, новостная и комментарийная активность Банка.

Медиарейтинг российских банков за февраль 2024 года доступен по ссылке.