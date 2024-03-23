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Ледовую переправу на Ольхон закроют 23 марта

В Иркутской области сегодня закроется переправа на Ольхон. Посетителям необходимо покинуть остров, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

«Ольхонская ледовая переправа, соединяющая остров с материком, будет закрыта сегодня, 23 марта, из-за неудовлетворительного состояния льда, появления трещин и стремительного разрушения ледового покрытия в местах сопряжения льда с берегом на съездах», – прокомментировали в МЧС.

Эксплуатирующей организацией уже приняты меры к перекрытию одной полосы – в сторону Ольхона. Вторая полоса – на выезд – будет действовать в течение нескольких часов. Это позволит туристам, прибывшим на отдых на личном транспорте, безопасно выехать с острова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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