Ледовую переправу на Ольхон закроют 23 марта

В Иркутской области сегодня закроется переправа на Ольхон. Посетителям необходимо покинуть остров, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

«Ольхонская ледовая переправа, соединяющая остров с материком, будет закрыта сегодня, 23 марта, из-за неудовлетворительного состояния льда, появления трещин и стремительного разрушения ледового покрытия в местах сопряжения льда с берегом на съездах», – прокомментировали в МЧС.

Эксплуатирующей организацией уже приняты меры к перекрытию одной полосы – в сторону Ольхона. Вторая полоса – на выезд – будет действовать в течение нескольких часов. Это позволит туристам, прибывшим на отдых на личном транспорте, безопасно выехать с острова.