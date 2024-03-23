Новый набор участников проекта РСХБ «Школа фермера» стартует в Иркутской области в апреле

В Иркутской области с 26 апреля 2024 года стартует образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера», ориентированный на содействие в создании новых финансово устойчивых и рентабельных фермерских хозяйств, повышение эффективности уже действующих, а также развитие и продвижение лучших практик ведения бизнеса в АПК, рассказали в пресс-службе финансовой организации.

Проект реализуется на базе Иркутского ГАУ при поддержке Министерства сельского хозяйства Иркутской области. РСХБ подготовил программу обучения по построению эффективного фермерского бизнеса «с нуля», а также повышения квалификации уже начавшим свое дело предпринимателям. Слушатели могут получить знания по специальности «Организация фермерского хозяйства».

Обучение продлится 2,5 месяца. За это время слушатели получат теоретическую подготовку, познакомятся с современными агротехнологиями, изучат правовые аспекты работы фермерских хозяйств, основы маркетинга, финансовые бизнес-модели.

Далее участники проекта пройдут практическое обучение на ведущих предприятиях сельскохозяйственной отрасли региона. В конце курса, в рамках итоговой аттестации после защиты бизнес-проектов, слушатели получат документы государственного образца и смогут подать заявку на грант для развития своего хозяйства.

Обучение в «Школе фермера» бесплатное, все расходы берет на себя РСХБ. Желающим стать участниками проекта необходимо в срок до 15 апреля 2024 года предоставить заявку на участие в конкурсе, сочинение, презентацию или видеоролик проекта на тему планирования, организации и ведения фермерского хозяйства на территории Иркутской области на электронную почту press@irsau.ru.