Российский Мишлен: какие иркутские рестораны попали в рейтинг Wheretoeat-2024?

Оргкомитет Национальной ресторанной премии Wheretoeat (WTE) опубликовал лонг-лист лучших ресторанов России 2024 года. Какие иркутские заведения попали в престижный рейтинг? В чём плюсы и минусы премии? Почему будущее ресторанной индустрии – за локальными продуктами и блюдами? И что эксперты думают о развитии гастротуризма в регионе? Об этом – в нашем материале.

Премия WTE была учреждена Ассоциацией российских гастрономических журналистов в 2013 году. С тех пор каждый год составляется рейтинг лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Лонг-лист всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT Russia составляется по итогам голосования коллегии экспертов из 500 человек, живущих и работающих в самых разных регионах России. В коллегию, по данным организаторов, входят владельцы и управляющие ресторанов, отельеры, шеф-повара, сомелье, виноделы, бармены, представители деловых кругов, журналисты, блогеры. Список участников экспертного совета не разглашается.

Всего в российский лонг-лист 2024 года попало 553 ресторана, из Иркутска – девять заведений. Тройку лидеров возглавляет BIRCH из Санкт-Петербурга, на втором месте – Twins Garden из Москвы, на третьем – Bourgeois Bohemians из Санкт-Петербурга. Победители премии будут объявлены в апреле.

Кто из иркутских ресторанов вошёл в российский лонг-лист (WHERETOEAT Russia):

33 ВИНО И ТАПАС (197—203 МЕСТО) РУССКИЙ (197—203 МЕСТО) ОХОТНИКОВ (278—288 МЕСТО) HUMBLE.SOCIAL CLUB+BAR (320—350 МЕСТО) LA PREMIERE CAFE (320—350 МЕСТО) LE CHEF (351—373 МЕСТО) BARDO (442—473 МЕСТО) СТРИЖИ (490—516 МЕСТО) СОБРАНИЕ СПЕШИЛОВА (539—553 МЕСТО)

Фото предоставлено организаторами премии

В Сибирской лиге участвуют 174 ресторана. Лонг-лист возглавляют заведения из Красноярска: на первом месте Tunguska, на втором – PLEASE WIN& KITCHEN, на третьем – ЧЕШУЯ.

Кто из иркутских ресторанов вошёл в сибирский лонг-лист:

33 ВИНО И ТАПАС (14 место) LA PREMIERE CAFE (18 место) ОХОТНИКОВ (24-26 место) LE CHEF (28 место) BARDO (29 место) СОБРАНИЕ СПЕШИЛОВА (34 место) DESIGNBAR (37-39 место) СТРИЖИ (37-39 место) Мираж (53-59 место) Русский (65-68 место) Золотые палочки (72-83 место) Папа любит мясо (72-83 место) CHALET (98-115 место) Andreano (116-125 место) Гиви ту ю (126-134 место) Сыр в масле (126-134 место) Маяковский (135-144 место) SKY LOUNGE (135-144 место) Белая ворона (135-144 место) PENNY (145-155 место) ЕВРОПА (145-155 место) Бутин (156-174 место) Вайнярд (156-174 место) Начинка (156-174 место) Тайга (156-174 место)

Фото предоставлено организаторами премии

«Наметился тренд на развитие локальной кухни»

Константин Бушуев, исполнительный директор Ассоциации «Байкальская Виза»:



– Премию WHERETOEAT в ресторанной индустрии называют «российским Мишленом» (Гид Мишлен – наиболее влиятельный ресторанный рейтинг в мире – прим. ред.). В лонг-лист лучших ресторанов страны заведения из Иркутска входят ежегодно. И состав, нужно отметить, практически не меняется. Голосование проходит тайно. Эксперты – а организаторы говорят, что их не меньше 500, – самостоятельно посещают заведения, оценивают качество блюд, концепцию заведения, сервис и выставляют баллы. Рестораны, набравшие максимальное количество баллов, попадают в список лучших.

В последнее годы наметился тренд на развитие локальной кухни. Рестораны, где это направление присутствует, пользуются особым вниманием не только туристов, но и экспертов. В Иркутске этот тренд также прослеживается. Например, ресторан «BUTIN» делает акцент на купеческих блюдах, которые были популярны в Иркутске в XIX веке. Ресторан «Охотников», который уже много лет находится в списке WHERETOEAT, специализируется на аутентичной сибирской кухне. Не так давно в список попал и ресторан из Братска, тоже представляющий сибирскую кухню.

Развитие гастрономического туризма – одна из стратегических задач Иркутской области. И ресторанное сообщество сейчас находится в поиске идентичности, уникальности. Мы фиксируем рост посещаемости ресторанов. В 2023 году гостепоток, в сравнении с 2022 годом, в заведениях Ассоциации «Байкальская Виза» увеличился на 23,5%. Похожая ситуация и у других игроков регионального рынка.

«Гастрофестивали по одной схеме набили оскомину»

Павел Поляков, генеральный директор компании «Альянс Ресторанс», ресторана «Стрижи», председатель Байкальской ассоциации рестораторов и отельеров:

– Такая премия, как WHERETOEAT, ресторанному рынку просто необходима. Во-первых, в любой деятельности есть соревновательный момент. Самая главная премия в ресторанном бизнесе – Мишлен. Хорошо, что у нас есть российский вариант. Во-вторых, любая премия – это шоу, у организаторов хорошо получается его делать. Такой тусовки индустрии явно не хватает. В-третьих, важно, что проводятся региональные лиги, ведь ресторанов много.

В судействе организаторы пошли по пути Мишлена: есть некая тайная команда экспертов, которые бывают в разных городах и оценивают уровень ресторанов. Что смущает в премии? Что второй год подряд весь пьедестал в Сибирской лиге занимают красноярские рестораны. По большому счёту, вряд ли заведения серьёзно различаются по уровню кухни, бОльшую роль стал играть PR заведений. На мой взгляд, эти вещи надо разводить. C точки зрения будущего премии, важно соблюсти политес, чтобы побеждали разные города.

Что касается гастротуризма, то в последнее время ему в регионе уделяют много внимания, но вопрос уже немного набил оскомину. Часто организаторы гастрофестивалей делают это для галочки. Если фестиваль нигде не освещается, то это вообще неинтересно ресторанам. Важно понять: без денег ничего толкового не получится, необходимы рекламные бюджеты.

Но мы энтузиазма не теряем, а разрабатываем новую идею, связанную с путешествиями на Байкале. Планируем составить интерактивную карту с блюдами из локальных продуктов, представить их в творческой интерпретации лучших шеф-поваров области.

К примеру, вы едете на автомобиле с запада России на Байкал: пересекли Красноярский край, далее двигаетесь по Иркутской области: Тайшет, Нижнеудинск, Тулун, другие города… В каждом из них – свои локальные блюда. Например, рядом с Тулуном есть Братское море, а значит – много щуки, и там могут быть уникальные щучьи котлеты. Рядом с Нижнеудинском расположена Тофалария – значит, там будут блюда из дичи. В Ангарске – знаменитые пельмени в горшочках, в Иркутске – черемуховый пирог, а в Байкальске – блюда из клубники. Будет сайт, интерактивная карта, история блюд, описание и информация о том, в каком ресторане это можно попробовать. Должно получиться интересно. Традиционные фестивали по одной схеме набили оскомину – нужно что-то аутентичное.