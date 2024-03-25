Управляющие компании предложили освободить от долгов банкротов по коммунальным платежам

На начало марта остаток неоконченных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным платежам составил 3,7 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ФССП.

Сейчас при банкротстве физических лиц их долги за коммуналку повисают мертвым грузом на УК, ТСН, ТСЖ и т.д. Проект изменений в Жилищный кодекс страны поможет урегулировать вопросы погашения задолженности перед ресурсоснабжающей организацией (РСО), региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в случае признания физического лица банкротом.

Как рассказали «Известиям» в Федеральном собрании, до конца весенней сессии Госдума приступит к рассмотрению законопроекта, который восстанавливает справедливость в отношении управляющих организаций.

– Внесудебное банкротство мы поддерживаем, чтобы у социально незащищенных граждан, имеющих при этом небольшой долг, была возможность начать жизнь условно с чистого листа, – сказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. – Но при этом ни управляющие организации, ни другие собственники в многоквартирных домах, где живет банкрот, не должны искать способы заплатить не только за себя, но и «за того парня».

Ранее финансовый управляющий Игорь Льгов рассказал Газете Дело о том, кто относится к группам риска и как пройти процедуру банкротства с минимальными последствиями.

– Не могу сказать, что изменения глобальны. Увеличилась максимальная сумма долга, с которой можно претендовать на упрощенную процедуру банкротства через МФЦ: прежде она составляла от 50 до 500 тысяч рублей теперь – от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Но на самом деле это не принципиально – в моей практике из 263 завершенных дел только в двух случаях клиенты смогли пройти через упрощенный порядок, – говорит эксперт.