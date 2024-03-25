Добровольцев из Иркутской области, участвующих в СВО, освободили от уплаты пеней за просрочку коммунальных платежей

Указ подписал губернатор Игорь Кобзев. Об этом рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Глава Приангарья подписал указ, вносящий изменения в региональный порядок освобождения отдельных категорий граждан РФ от начисления пеней при несвоевременной или неполной оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Изменения включают в перечень лиц, которые могут воспользоваться этой мерой поддержки, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций.

Освобождение от уплаты пеней действует на период указанного контракта. Льгота распространяется также на членов семей добровольцев нацгвардии.

Напомним, ранее указом губернатора в Иркутской области от уплаты пеней за просрочку коммунальных платежей и взноса на капремонт были освобождены мобилизованные жители региона и граждане, проходящие по контракту службу в Вооруженных Силах РФ или войсках национальной гвардии в зоне проведения специальной военной операции.