Совет по аккредитации информационных продуктов создан в России

Критерии аккредитации содержат семь пунктов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора Ассоциации информационного бизнеса Григория Аветова.

«Мы разработали положение о проведении аккредитации информационных продуктов. В нем содержится семь критериев, по каждому из которых претендент может получить от 0 до 3 баллов. Среди них, например, наличие кадровых ресурсов и специалистов, если они является частью торгового обещания, соответствие этическим стандартам, принятым в Ассоциации, значение индекса потребительской лояльности (NPS) либо наличие подтвержденных фактов достижения клиентами целевых значений: выручка, количество клиентов или иное в соответствии с торговым обещанием», – пояснил Аветов.

По его словам, объединение будет работать при поддержке депутатов Госдумы от фракции «Новые люди». Также в его состав совета вошли представители Высшей школы экономики, Государственного университета народного хозяйства имени В.И. Вернадского, Финансового университета при Правительстве РФ, Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Минздрава России и другие.

Ранее госкорпорация Ростех вступила в Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (Ассоциация КП ПОО). В рамках совместной системной работы организации будут развивать сотрудничество с разработчиками ПО, усиливать экспертизу в части внедрения и использования отечественных решений в ИТ-инфраструктурах предприятий, а также принимать активное участие в нормативном регулировании ИТ-отрасли.

Импортозамещение программного обеспечения является ключевой задачей Ростеха в контексте развития собственной цифровой инфраструктуры на фоне санкций и нарастающих угроз в сфере информационной безопасности. Решения о выборе базовых технологических продуктов и партнеров должны быть приняты в кратчайшие сроки.