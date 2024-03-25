Иркутская область заняла 9 место в России по уровню зарплат в малых городах

Жители малых городов региона в среднем зарабатывают 70,7 тыс. рублей в месяц. Данные приводит РИА Новости.

Место Регион Средняя зарплата в малых городах региона в тыс. руб. 9 Иркутская область 70,7 18 Республика Бурятия 62,3 20 Красноярский край 64,6 36 Новосибирская область 51,8

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, который по итогам 2023 года характеризуется тем, что средней зарплаты в его провинции хватает, чтобы приобрести 5,3 фиксированного набора товаров и услуг. При этом средняя чистая зарплата здесь составила 128 тыс. рублей в месяц, то есть в 2,8 раза больше медианного уровня в малых и средних городах.

На второй позиции расположился Ненецкий автономный округ, где работники на среднюю зарплату могут приобрести 4,6 стандартного набора и с абсолютным значением 118 тыс. рублей в месяц. Замыкает первую тройку Магаданская область с результатом 4,5 стандартного набора и абсолютным значением 129 тыс. рублей.

Четвертое и пятое места в рейтинге занимают Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Чукотский автономный округ с результатом 4,4 и 3,9 стандартного потребительского набора соответственно. При этом чистая средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах в Ханты-Мансийском автономный округе составила 99 тыс. рублей, а в Чукотском автономном округе – 136 тыс. рублей. Также эксперты отмечают, что в 2023 году изменений в позициях и составе топ-5 регионов не произошло.