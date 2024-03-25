Майнинговое оборудование на 3 млн рублей изъяли у жителя Хомутово

Сотрудники 4 отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Иркутской области с участием сотрудников УЭБиПК ГУ МВД по региону при содействии спецназа Росгвардии проводили обыск на участке в поселке Хомутово. В одном из строений обнаружена майнинговая техника, эту информацию уже передали энергетикам.

На момент осмотра зафиксировано 7 «машинок» в шумобоксах, еще 29 стояли открытыми на стеллажах. Ориентировочная стоимость оборудования около 3 млн рублей.

Земельный участок в поселке Хомутово огорожен высоким забором, на территории находятся гараж и нежилое помещение. Подключение электроэнергии осуществлено разными вводами по трем лицевым счетам. При этом все они оформлены по льготному тарифу, то есть с учетом использования ресурса на коммунально-бытовые нужды, а не по коммерческому, как полагается в подобных случаях при осуществлении предпринимательской деятельности.

Ориентировочная доходность от работы изъятого оборудования – 30 тыс. руб. в сутки. Предположительно майнинговая деятельность была организована осенью 2023 г.

Кроме того, при проверке сотрудники «Иркутскэнергосбыта» установили факт недоучета потребляемой электроэнергии. Из-за вмешательства в работу счетчиков расход ресурса занижался примерно на 60%. Приборы учета демонтированы и направлены на экспертизу. После чего будет решаться вопрос о предъявлении перерасчета за потребленную электроэнергию по соответствующему тарифу.