Обладатель кубка мира по греко-римской борьбе Алексей Колесников посетил Шелехов

Шелехов посетил Алексей Колесников – прославленный борец греко-римского стиля, победитель турнира Гран-При Ивана Поддубного, обладатель кубка мира, мастер спорта России международного класса.

Чемпион приехал в Сибирь по приглашению компании РУСАЛ. В Шелехове он побывал на экскурсии в Центре спортивных единоборств, в музее спорта и провел открытую тренировку для юных шелеховчан.

Поприветствовать борца и поучаствовать в мастер-классе собралось около 300 молодых спортсменов и зрителей.

Первая часть программы прошла в режиме беседы: спортсмен отвечал на вопросы гостей, делился своим опытом и историей успеха.

После общения состоялась большая тренировка, в которой смогли принять участие все желающие. Директор Иркутского алюминиевого завода, кандидат в мастера спорта по дзюдо Артём Фоминых тоже вышел на борцовский ковёр и со всеми спортсменами сделал разминку, а также показал несколько приемов.

«Всем известно, что скоро в Шелехове распахнет свои двери Центр спортивных единоборств, который возводит РУСАЛ. Юные шелеховчане смогут тренироваться в современном центре абсолютно бесплатно. Дзюдо, каратэ, бокс и борьба станут привлекательнее и доступнее для детей. Мы пригласили Алексея Колесникова, чтобы он своим примером показал детям, что спорт – это круто», – отметил Артем Фоминых.

В завершении тренировки состоялась автограф-сессия после которой все гости смогли сфотографироваться с легендой российской греко-римской борьбы.

«Интерес к спорту в Шелехове огромен. Особенно важно это в преддверии открытия Центра спортивных единоборств. Не зря еще 20 лет назад, когда образовалась компания РУСАЛ и ее основатель, Олег Владимирович Дерипаска, одной из задач поставил воспитание молодежи и развитие спорта. Надеюсь, что благодаря такой поддержке спорта компанией, еще больше чемпионов России и международных турниров могут появиться в Шелехове уже в самое ближайшее время», – поделился своими впечатления Алексей Колесников.