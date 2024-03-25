Привокзальная площадь Иркутска лидирует в голосовании за объекты благоустройства

Уже более 10 тысяч иркутян сделали свой выбор на платформе 38.gorodsreda.ru.

На сегодняшний день в голосовании лидирует привокзальная площадь железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский». За нее уже отдано 1727 голосов. Там планируют выполнить озеленение, монтаж паркового освещения, установку малых архитектурных форм, организовать удобные пешеходные маршруты и места для тихого отдыха.

На втором месте – 4 этап благоустройства Комсомольского парка. Его выбрали уже 1654 иркутянина. В случае победы, там будет выполнен монтаж наружного освещения, устройство покрытий и озеленение территории, установка малых архитектурных форм.

На третьем месте – Падь Долгая (мкр. Университетский и мкр. Первомайский) (4 этап) – 1645 голосов. Здесь запланировано устройство покрытий и озеленение территории, установка лавочек и урн, оборудование наружного освещения.

На четвертом месте – площадь Декабристов (1082 голоса), на пятом – аллея «Здоровья» по улице Розы Люксембург (1043 голоса), на шестом – территория «Танк» (Иркутский комсомолец) (1035 голосов), на седьмом – Сад Томсона (773 голоса), на восьмом – Русско-амурский мемориальный комплекс (558 голосов), на девятом – улица Карла Маркса (496 голосов), на десятом – сквер у драматического театра имени Н. П. Охлопкова (495 голосов).