Названы 20 самых востребованных специалистов в Иркутской области

Эксперты российского онлайн-сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru, проанализировали 19,9 тыс. актуальных вакансий в Иркутской области, и выяснили, каких специалистов чаще всего искали работодатели в марте.

Больше всего предложений о работе в марте открыто для водителей – на них приходится 7,9% от всех вакансий в Иркутской области. Далее в первой пятерке самых востребованных – менеджеры по продажам (7%), продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (5,4%), машинисты (3,9%) и повара (2,6%).

В топ-20 самых востребованных специалистов, для которых открывается наибольшее количество вакансий в регионе, вошли также врачи, бухгалтеры, электромонтажники, разнорабочие, операторы call-центра, инженеры-сметчики, инженеры-механики, кладовщики, инженеры-проектировщики, слесари, автомеханики, уборщицы, сварщики, администраторы и торговые представители.

Среди перечисленных специалистов самыми дефицитными являются врачи – сейчас на одну вакансию для них приходится лишь 0,7 резюме (при нижней границе нормы – 4 резюме на вакансию). Самые востребованные специалисты – водители и менеджеры по продажам – также находятся в списке дефицитных (индекс 3,1 и 2,9, соответственно), поэтому получить такую работу для местных соискателей будет достаточно просто.

А вот среди администраторов конкуренция за работу будет высокой (15 резюме на вакансию), поскольку, несмотря на существенное количество вакансий, желающих получить такую работу в настоящий момент больше, чем нужно рынку труда.