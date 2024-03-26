90 семей их Черемхово получили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья

В церемонии передачи новым жильцам квартир в доме на улице Орджоникидзе, 7А принял участие заместитель председателя правительства Иркутской области Павел Писарев.

– Очень радует, что город преображается и становится краше, а встречаться с жителями Черемхово уже стало для меня доброй традицией. Совсем недавно мы вручали ключи новоселам на улице Фурманова, тогда новые квартиры обрели 35 семей, ранее проживающие в домах, признанных аварийными. И мы продолжаем строительство многоквартирных домов на улицах Шевченко, Белинского и Орджоникидзе для расселения ветхого и аварийного жилья, – отметил Павел Писарев.

По данным на 25 марта 2024 года, в рамках реализации программы переселения в Черемхово расселено 17,1 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. Новые квартиры получили 347 семей (741 человек). Всего в городе необходимо расселить 34,15 тыс. кв. м аварийного жилья, в котором проживают 664 семьи (1 424 человека). Общий объем средств, предусмотренных для реализации программы до 2025 года, составляет 2,5 млрд рублей.

На улице Орджоникидзе в Черемхово для переселенцев построены пять восьмиэтажных блок-секций общей площадью более 10 тыс. кв. м. Дома рассчитаны на 225 семей.

Напомним, накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел провел рабочую встречу с мэром города Черемхово Вадимом Семеновым, на которой обсуждались перспективы развития муниципалитета, вопросы строительства и капитального ремонта социальных объектов.