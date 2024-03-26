Банк «Приморье» начал осуществлять переводы во Вьетнам

С 1 марта Банк «Приморье» успешно осуществляет операции в валюте вьетнамские донги (VND)*

– Открытие и обслуживание счетов бесплатное, зачисление из других банков – без комиссии. Комиссия за переводы во вьетнамских донгах: 1,2% от суммы перевода, минимум 260 000 VND. Переводы во вьетнамских донгах осуществляются только во Vietnam-Russia Joint Venture Bank (VRBAVNVX), – говорится в сообщении банка.

Подробности по телефону 88002002086 или на сайте Банка