Банк «Приморье» начал осуществлять переводы во Вьетнам

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26 марта 2024
С 1 марта Банк «Приморье» успешно осуществляет операции в валюте вьетнамские донги (VND)*
– Открытие и обслуживание счетов бесплатное, зачисление из других банков – без комиссии. Комиссия за переводы во вьетнамских донгах: 1,2% от суммы перевода, минимум 260 000 VND. Переводы во вьетнамских донгах осуществляются только во Vietnam-Russia Joint Venture Bank (VRBAVNVX), – говорится в сообщении банка.
Подробности по телефону 88002002086 или на сайте Банка
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