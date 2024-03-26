Альфа-Банк провел ребрендинг бизнес-карт и первым запустил их в металлическом формате

Текущую линейку карт Альфа-Бизнес и Альфа-Бизнес Премиум заменит новая карта Business One. Теперь это одна премиальная карта категории Mir Supreme Business для бизнеса.

Business One – это универсальная платежная карта, которая открывает перед клиентом новые привилегии и возможности. Кроме выгодного кэшбэка до 10% в 5 из 7 категорий на выбор ежемесячно, предприниматели получат также доступ в бизнес-залы по всему миру в рамках программы лояльности. Клиенты могут снимать наличные в банкоматах, переводить деньги с карты на карту и вносить деньги на счет.

Также клиенты могут получить по подписке доступ к консьерж-сервису, страхованию выезжающих за рубеж, дополнительное количество проходов в бизнес-залы и трансферы в аэропорт, а также неограниченный выпуск корпоративных карт с бесплатным обслуживанием для сотрудников.

Карту Business One можно выпустить в современном стильном дизайне на выбор – в виде пластиковой, в диджитал формате и в уникальном металлическом дизайне. Металлическая карта Business One категории Mir Supreme Business для бизнеса – первая такая на рынке. Она представлена в премиальном черном дизайне, оснащена технологией бесконтактной оплаты и предлагает полный функционал платежной карты.

«Предпринимателю больше не нужно решать какую карту оформить – теперь есть только одна бизнес-карта и она сразу премиальная. Наполнение клиент сможет выбрать и подключить дополнительно в зависимости от потребностей клиента и его бизнеса. Стоит отметить, что для ряда индивидуальных предпринимателей с учетом системы налогообложения карта Business One – может быть и единственной картой, не нужно будет переводить деньги на счет или карту физлица, а также пользоваться привилегиями и выгодным кэшбэком», отметила Ирина Пономарева, руководитель Департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса

Карту можно заказать в интернет-банке для бизнеса. Подробнее о карте на сайте Альфа-Банка.