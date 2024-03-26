Ингосстрах Банк предложил до 8% кешбэк в супермаркетах с картой «Ингосстрах Бонус»

Ингосстрах Банк сообщил о продлении акции для участников программы лояльности «Ингосстрах Бонус» до 30 июня 2024 года включительно.

– Для участия в акции достаточно иметь любую карту нашего банка и оплачивать ею покупки в продуктовых магазинах города или онлайн-супермаркетах. Если у вас еще нет выгодной карты – закажите уже сегодня, – говорится в сообщении банка.



Кешбэк ингорублями начисляется в дополнение к стандартному кешбэку, и общая выгода с каждого чека составит:

6% ингорублями по карте стандартной категории и ниже;

8% ингорублями по премиальным картам.



Для начисления кешбэка учитываются покупки с MCC-кодами, входящими в категорию «Супермаркеты»:

МСС код Описание 5297 Retail Internet Volume (относится к категории супермаркеты) 5298 Продуктовые интернет-магазины 5411 Бакалейные магазины, супермаркеты 5412 Гибридные супермаркеты 5422 Продажа свежего и мороженого мяса 5441 Кондитерские 5451 Продажа молочных продуктов в розницу 5462 Булочные 5499 Различные продовольственные магазины - нигде более не классифицированные 5715 Оптовые продавцы алкоголя 5921 Магазины с продажей спиртных напитков навынос