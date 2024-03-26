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Майнинг могут признать отраслью промышленности

Добычу криптовалют предложили прировнять к экономической деятельности и установить промышленный код ОКВЭД. Об инициативе Минэнерго пишут «Известия».

ОКВЭД – это код деятельности, который ИП или компания выбирает при регистрации. От него зависят в том числе необходимость получения лицензии, тариф страховых взносов и получение льгот от государства.

В Минэкономразвития в целом поддерживают необходимость внести изменения в ОКВЭД 2 и общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), чтобы выделить майнинг, сообщили «Известиям» в ведомстве. Там добавили, что инициатором предложения было Минэнерго. В министерстве на запрос не ответили.

Введение кода поддерживает Минэк, однако Минпромторг, который занимается классификатором ОКВЭД, пока выступает против, пояснил «Известиям» первый зампред главы комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. В последнем уверены, что для начала нужно принять закон о майнинге.

– Однако недавно прошел ряд межведомственных совещаний по этому вопросу. Мне кажется, что сейчас лед тронулся, пошел конструктивный диалог. До прошлой недели Минцифры почти не участвовало в обсуждении, но сейчас ведомство заинтересовалось вопросом. Решение должно быть буквально в течение месяца, – сообщил депутат.

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Ранее стало известно, что более двух тысяч «серых» майнеров выявили энергетики в 2023 году в Иркутской области. «Иркутскэнергосбыт» подвел итоги по выявлению криптобизнесменов, которые занимаются предпринимательской деятельностью вне специализированных площадок. Чаще всего для получения сверхприбыли люди размещают оборудование в бытовом секторе: в домах или квартирах, где живут сами.

По данным энергетиков больше всего таких проблемных мест выявлено в Иркутске, Ангарске, Шелеховском районе и в районе населенного пункта Хомутово. Для внутреннего пользования создана так называемая карта «серого» майнинга. Все места, которые обнаруживают специалисты во время проверок и рейдов, обозначают красной точкой. За пять лет работы нанесено уже более 6,5 тысяч меток.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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