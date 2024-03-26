Солид Банк улучшил условия по фирменному вкладу «Солидный»

С 21.03.2024 года Солид Банк внес изменения в свой фирменный вклад «Солидный». Ставка выше и возможность досрочного закрытия через год с сохранением процентов за 365 дней.

– Мы повысили процентную ставку, она стала лестничной: 1-365 день - 13,50% годовых, 366-730 день - 12,50% годовых. С учетом капитализации минимальная гарантированная ставка поднялась до 14, 763% годовых. Срок по вкладу теперь – 730 дней. Также по вкладу «Солидный» стала доступна возможность досрочно закрывать договор через год на льготных условиях с частичным сохранением процентов за целых 365 дней по ставке 13,5%, – говорится в сообщении банка.

При досрочном расторжении договора по инициативе вкладчика начисление и выплата процентов вклада производится в следующем порядке:

- при закрытии договора до 365 дня (включительно): начисление и выплата процентов вклада производятся по ставке «До востребования»;

- при закрытии с 366 дня: проценты начисляются за период с 1 по 365 день (включительно) по ставке 13,50%, за период с 366 дня по дату расторжения договора по ставке «До востребования».

Остальные условия остаются прежними:

Сумма вклада – от 30 000 рублей.

Начисление процентов - ежемесячно, в последний день месяца.

Выплата процентов производится ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем начисления процентов, при этом выплата процентов осуществляется путем причисления процентов к сумме вклада (капитализация).

Пополнение вклада допустимо в первые 100 дней со дня заключения договора. Сумма взносов не ограничена.

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