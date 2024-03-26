Альфа-Банк запустил серию мероприятий для клиентов А-Клуба и их детей

Альфа-Банк запустил новый формат семейных мероприятий для детей и их родителей – клиентов А-Клуба.

Первым событием стал public talk «Разговоры в кругу своих». Новый формат мероприятий нацелен на интеллектуальный совместный досуг родителей и детей — самого разного возраста, в том числе, подростков – тех, кто выбирает свою будущую профессию.

«В А-Клубе мы предлагаем решения для всех поколений — не только для взрослых, но и для детей. У нас есть детские карты, мы часто консультируем по вопросу образования. Но при этом мы чувствовали потребность в дискуссии с нашими подрастающими клиентами — и решили создать такую площадку в формате мероприятий. Нам интересно совместно говорить на разные темы и видеть взгляд нового поколения на привычные для нас вопросы. Так родились «Разговоры в кругу своих», — отметила Алина Назарова, руководитель А-Клуба.

Гостьей первой встречи в формате «Разговоры в кругу своих» стала Нина Зверева — известная российская журналистка, бизнес-тренер, телеведущая, преподаватель Московской школы управления «Сколково» и обладатель премий Тэффи. Нина Зверева поделилась вдохновляющими примерами своего карьерного пути и примерами своей жизненной истории — в которой семья становилась важной опорой для личного и профессионального развития, дала юным гостям и взрослым практические рекомендации для публичного выступлений, а авторы лучших вопросов к спикеру получили книги Нины Зверевой с автографами.

А-Клуб — закрытое деловое сообщество Альфа-Банка. Управляет крупным частным капиталом, предлагает лучшие инвестиционные и финансовые решения.