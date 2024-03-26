РУСАЛ начал поставки нового продукта MaxiDiForge для колес ультрапремиальных автомобилей

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, начал поставки клиентам новых алюминиевых слитков MaxiDiForge. Продукт специально разработан РУСАЛом для производства сверхпрочных и сверхлегких колесных дисков. Он идеально подходит для выпуска кастомизированных колес для ультрапремиальных автомобилей, а также колес для грузового и пассажирского транспорта.

Новый брендированный продукт РУСАЛа – цилиндрические слитки для объемного штампования MaxiDiForge – позволяют переработчикам алюминия получать сверхлегкую и сверхпрочную конечную продукцию и при этом снизить нагрузку на оборудование. MaxiDiForge разработал входящий в РУСАЛ Институт легких материалов и технологий (ИЛМиТ). Улучшенные технические характеристики слитка достигаются за счет оптимизированного состава сплава алюминий-магний-кремний и специальной технология гомогенизации. MaxiDiForge уже поставляется клиентам и предназначен прежде всего для производства кованых колесных дисков.

«Слитки MaxiDiForge позволяют производить диски более низкой массы, чем кованые колеса из стандартных сплавов системы алюминий-магний-кремний: это возможно благодаря тому, что прочность MaxiDiForge на 7% превышает аналоги. Мы видим, что спрос на колеса премиального качества динамично растет, это и побудило РУСАЛ создать новый продукт. Другое важное преимущество MaxiDiForge заключается в том, что эти слитки на 10-17% снижают нагрузку на штамповый инструмент автопроизводителей, повышая скорость производства и стойкость штампов», – рассказал Директор по развитию рынка Дирекции по сбыту РУСАЛа Евгений Васильев.

Кованые колеса для легковых автомобилей являются премиальным продуктом по сравнению с массовыми литыми дисками.

Кованые диски значительно легче литых: алюминий в них становится прочнее в процессе производства, что позволяет снизить массу колеса с сохранением заданной прочности. Производство методом штамповки позволяет легко менять дизайн колеса обеспечивать дизайн и конечную отделку любой сложности, – поэтому кованые колеса часто выпускаются по индивидуальным заказам клиентов, в том числе для автомобилей люксового и ультрапремиального сегментов. MaxiDiForge уже используют несколько российских производителей кованых колес.

«Сразу после создания ИЛМиТом продукта MaxiDiForge, мы приняли активное участие в разработке конечного продукта на его основе, в большом объеме проводили промышленные испытания и затем стали первым коммерческим заказчиком MaxiDiForge. Продукт интересный: прочность выше, что позволяет нам делать колеса намного легче, закладывая при этом нужные нам и клиентам нагрузки», – рассказал предприниматель, владелец производителя кастомизированных автомобильных дисков Power Wheels Леонид Демин.

Также MaxiDiForge стал использоваться для производства колес для грузового и пассажирского автотранспорта. Повышенные легкость и прочность кованых алюминиевых колес позволяет увеличивать вес груза в коммерческих грузовых перевозках, а в сегменте электротранспорта – экономить заряд батареи.

Достичь синергии металлургов и автопроизводителей и существенно ускорить вывод на рынок нового продукта помогла профессиональная работа проектной группы «Транспорт» компании РУСАЛ.