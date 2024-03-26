Где в России туристы проведут майские праздники?

В этом году число бронирований на майские праздники увеличилось больше чем вдвое по отношению к 2023 году. Такие данные предоставили аналитики интернет-магазина Travelata.ru. Однако туристы все чаще выбирают зарубежные направления для отдыха в это время. Доля российских курортов снизилась с 21% до 9%. В первую очередь это связано с тем, что туристы предпочитают пляжный отдых, а внутри страны еще довольно холодно, чтобы загорать и купаться.

Такая ситуация позволяет отдыхающим хорошо сэкономить, потому что туры на зарубежные курорты заметно подорожали, а среди российских есть даже направления, упавшие в цене. В частности, это касается Адлера. Средняя цена отдыха здесь в этом году составляет 64 тысячи рублей, а в прошлом была 65 тысяч. Данное обстоятельство и вывело направление в лидеры. Почти четверть туристов, которые предпочли в начале мая путешествия по стране, выбрали для себя Адлер. В прошлом году он был только на третьем месте с долей 16%. В 2024-м вторая строчка досталась Санкт-Петербургу (16%), средний чек – 56 тыс. рублей. На третьем месте Сочи-Центр (12%), средняя цена путешествия – 93 тыс. рублей. В прошлом году Сочи занимал первую позицию и был на треть дешевле – 62 тысячи рублей за тур в среднем. Имеретинский занимает четвертую позицию (11%), а замыкает рейтинг Красная Поляна (10%). В этом году из рейтинга выпал Калининград.

Звезды и завтраки

В этом году наиболее популярным типом размещения на российских курортах стали отели с тремя и четырьмя звездами. Такое проживание для себя выбрали 37% и 30% соответственно. Наименьшим спросом пользуются пятизвездочные гостиницы. Кроме того, путешествующие внутри страны предпочитают обходиться без питания на территории отелей или покупают только завтраки. В прошлом году ситуация была похожая.

Дорогой Сочи и дешевый Питер

Самым дорогим туром, купленным на майские праздники по России, стало путешествие из Москвы в Сочи на двоих. За десять ночей в 4-звездочном отеле с питанием «все включено» отдыхающие заплатили 217 033 рубля. В прошлом году на майские самой дорогой стала поездка из Москвы в Лоо. Пара с ребенком провела шесть ночей в апарт-отеле с завтраками за 151 881 рубль.

Наиболее бюджетным на майские праздники в этом году стало путешествие из Москвы в Санкт-Петербург. За шесть ночей один человек в гостинице без звезд и питания заплатил 22 129 рублей. В прошлом году наиболее бюджетной была поездка из Москвы в Санкт-Петербург. За 13 876 рублей двое взрослых провели три ночи в апартаментах без питания.

«На эти майские праздники Россию стали бронировать чуть реже. Лидерами остаются курорты Большого Сочи и Санкт-Петербург. Заметно, что у путешественников упал интерес к городским турам, и в результате немного снизилась доля Санкт-Петербурга, а Калининград даже не попал в пятерку самых популярных направлений. Хочется отметить, что из востребованных курортов только в Адлере сохранился уровень цен. Средний чек на этом курорте даже немного снизился, что позволило направлению занять первую строчку по количеству бронирований. Традиционно наши туристы предпочитают отели 3–4* с минимальным питанием – завтраки или вовсе без них, но сейчас начинает увеличиваться доля отдыхающих, которые предпочитают “завтраки и ужины” и “полный пансион”, что может быть хорошим решением, особенно для курортов Большого Сочи, где цены в кафе и ресторанах продолжают расти», – Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru.