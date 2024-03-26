Большинство россиян не слышало о криптовалютах и не хочет с ними связываться

Несмотря на низкое погружение россиян в тему, цифровая финансовая отрасль России активно прогрессирует: разрабатывается цифровой рубль, развивается ЦФА, технологичная инфраструктура на рынке цифровых прав, расширяется реестр операторов обмена цифровых активов. Данные опроса* приводит Ассоциацией промышленного майнинга (АПМ).

По результатам исследования, большинство респондентов не слышало о криптовалютах и не хочет с ними связываться:

Москва – 50%;

Санкт-Петербург – 52%;

Свердловская область – 51%;

другие регионы – 50%.

Такие результаты исследования сопряжены с низким уровнем финансовой грамотности и отсутствием знаний в области цифровых валют.

При этом в 2019 году Россия прошла полноценную проверку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), получив наивысший уровень соответствия. Однако в последствии один из рейтингов страны, который отражает противодействие сомнительным операциям с криптовалютами, был ухудшен.

Во многих странах криптовалюты уже признаны легитимным активом для инвестиций. Крупнейшие мировые банки и инвестиционные компании, включая JPMorgan Chase, Grayscale Bitcoin Trust, Fidelity Wise Origin и многие другие активно развивают на рынке финансовые и инвестиционные сервисы. Например, в США в январе текущего года Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC одобрила спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин. В результате, права американских инвесторов защищены законодательно.

«Ситуация в России, в части знаний населения в области майнинга, просто плачевная и требует серьезных усилий в повышении финансовой грамотности. Работу по просвещению АПМ также возьмет на себя. Майнинг является крайне важным подразделом мировой криптоэкономики и цифровой экономики в целом. Эта высокотехнологичная отрасль создает рабочие места и уже сейчас задумывается над локализацией инфраструктуры, технологий и оборудования, которые используются как в майнинге, так и в смежных сферах, таких как информационные технологии и искусственный интеллект. В этой связи промышленный майнинг для России является еще и стратегической индустрий, создающей задел для технологического суверенитета страны», – отметил директор АПМ Сергей Безделов.

* Исследование проведено в январе-марте 2024 года в восьми субъектах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Республике Дагестан, Иркутской области, Республике Бурятия, Республике Хакасия и Красноярском крае. Всего в опросе приняло участие свыше 12 тыс. человек. ЦА опроса – мужчины и женщины старше 18 лет. По результатам исследования Ассоциация приняла решение заняться повышением финансовой грамотности населения.