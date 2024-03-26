Михаил Хардиков: Сибирь и Дальний Восток в фокусе внимания Эн+

В России растёт энергопотребление, особенно в таких регионах как Сибирь и Дальний Восток, поэтому ключевой фокус компании Эн+ направлен на развитие энергетической отрасли: строительство новых ГЭС, модернизацию действующих гидро- и тепловых электростанций и участие в проектах, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Об этом заявил генеральный директор Эн+ Михаил Хардиков на пресс-конференции, на которой также рассказал об итогах работы энерго-металлургического холдинга в 2023 году и его инвестиционных планах на ближайшую перспективу. Газета Дело записала основные тезисы.

Михаил Хардиков, генеральный директор Эн+.

Фото предоставлено пресс-службой компании

«Устойчивость компании и оптимистичный взгляд в будущее»

Подводя итоги 2023 года, Михаил Хардиков отметил, что компания Эн+ продемонстрировала свою устойчивость, несмотря на все глобальные процессы, происходящие в мире.

– Мы не избежали влияния серьёзных макроэкономических факторов: общая выручка снизилась, что в первую очередь связано со снижением мировых цен на алюминий. Но это компенсировалось ростом выручки в энергетике и объёмов продажи металла. Глобальные процессы серьезно повлияли на компанию, но мы справились с теми задачами, которые стояли перед нами.

Так, выработка ГЭС компании сохранилась на уровне 2022 года, генерация на ТЭЦ увеличилась вслед за ростом энергопотребления в стране, на 6,6% выросли продажи алюминия. При этом Михаил Хардиков подчеркнул, что компания реализовала накопленные запасы металла и не просто сохранила его производство на уровне 2022 года, но и увеличила на фоне низких цен на мировых рынках.

Фото предоставлено пресс-службой компании



– Финансовые результаты позволяют нам с оптимизмом смотреть вперёд и вкладывать средства в серьёзную инвестиционную программу, – акцентировал генеральный директор Эн+.

В частности, в прошлом году в энергетическом и металлургическом сегментах холдинга капитальные затраты составили практически 1,5 миллиарда долларов.

– В энергетике средства направлялись на модернизацию действующих ГЭС, в том числе, в замену оборудования на Братской и Красноярской станциях, в расширение программы по возобновляемым источникам энергии и развитие угольного направления. Кроме этого, компания инвестировала в новые проекты ТЭЦ в Сибири мощностью 460 МВт, – рассказал Михаил Хардиков. – В металлургическом сегменте средства также вкладывались в модернизацию предприятий, развитие Тайшетского алюминиевого завода и анодной фабрики нового кластера, созданного для увеличения производства чистого алюминия, в усиление собственной сырьевой базы.

Помимо развития производства, в фокусе компании оставались инвестиции в инфраструктуру и в развитие городов: строительство нового жилья, повышение и изменение самого качества жизни в регионах присутствия.

Михаил Хардиков, генеральный директор Эн+.

Вера Курочкина, заместитель генерального директора по связям с общественностью Эн+.

Фото предоставлено пресс-службой компании

«Рост энергопотребления и расширение горизонта планирования»

Говоря о перспективах в развитии Эн+, Михаил Хардиков, особо подчеркнул, что один из главных вызовов современности – рост потребления электроэнергии, без чего сейчас невозможно представить развивающуюся экономику и качественную жизнь в целом.

– В России есть ключевые макрорегионы, в которых электропотребление в настоящее время растёт быстрее, чем в среднем по стране. Это Сибирь и Дальний Восток. И это – фокус внимания наших инвестиционных проектов на ближайшие годы. Более того, проекты Эн+, победившие на конкурсном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО), обеспечат 460 МВт новой генерации ТЭЦ на юго-востоке Сибири к концу 2028 года прямо в самом центре нагрузок. Это более 100 миллиардов рублей инвестиций частной компании в развитие энергетики страны. Но остаётся ещё 700 МВт непокрытого дефицита, и Эн+ собирается участвовать в предстоящих отборах.

При этом Михаил Хардиков уточнил, что в новых проектах на оставшиеся мегаватты необходимо изменить экономические параметры в связи с меняющейся стоимостью оборудования, рабочей силы, сложностью реализации проектов из-за дополнительных требований, в том числе экологических. И ещё одна стратегическая задача – необходимость локализовать производство оборудования для новых станций в тех регионах, где они будут строиться.

Михаил Хардиков, генеральный директор Эн+.

Фото предоставлено пресс-службой компании

– Второй макрорегион, где тоже наблюдается очень серьёзный рост спроса на энергоснабжение – Дальний Восток, и здесь у нас в работе строительство ветропарка мощностью 1 ГВт в Амурской области, которое мы реализуем совместно с нашим китайским партнёром CHN Energy. Предполагаемый объём инвестиций превышает 100 миллиардов рублей. Важно, что этот проект позволит привлечь не только частные, но и иностранные инвестиции в промышленное производство в России. Проект находится в активной фазе, сейчас идёт разработка его основных направлений: определение оптимальных земельных участков, схемы выдачи мощности, технологических решений. Планируем завершить эту работу до конца 2024 года, и приступить к строительству.

Принципиальный момент при разработке энергетических проектов, на который обратил внимание Михаил Хардиков, заключается в том, что здесь необходимо расширять горизонт планирования и принимать решения исходя, как минимум, из десятилетней перспективы. Этому конечно, будет способствовать Энергостратегия до 2050 года, которая сейчас разрабатывается Министерством энергетики РФ.

– Предложения Эн+ по ключевым направлениям в электроэнергетике, которые компания внесла в документ, это обеспечение растущего спроса за счёт увеличения доли ГЭС, поскольку гидроэнергия – экологически чистый вид энергии, прогнозируемый, стабильный, и самое главное – высокоманёвренный, не зависящий от ископаемого топлива, – пояснил Михаил Хардиков.

В пример он привёл статистику по развитию гидроэлектростанций за последние 15 лет в России и Китае.

– У нас за эти годы построено 6,2 ГВт мощностей гидроэнергетики, в то время как в Китае – 258 ГВт, что фактически увеличило установленную мощность их гидроэлектростанций более чем в два раза.

Изменить ситуацию, по мнению генерального директора Эн+, смогут государственные меры поддержки строительства новых ГЭС в Сибирском регионе, где необходимо реализовать проекты Крапивинской, Нижнебогучанской, Тельманской ГЭС, и в перспективе – Мотыгинской ГЭС.

– Это более 500 млрд рублей инвестиций в объекты, которые дальше смогут приносить пользу стране неограниченное количество времени, – резюмировал Михаил Хардиков.

Кроме этого, важно получить и господдержку проектов в области переработки угля. Как подчеркнул генеральный директор Эн+, экологическая устойчивость определяется не только снижением выбросов CO2, но и серы, диоксидов азота, золы, а также вовлечением в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, таких как золошлаковые отходы. Также угольной отрасли необходимо расширение доступа к экспортным рынкам. Поддерживает компания и газификацию потребителей Восточной Сибири и Дальнего Востока.

«Изменение качества жизни и инженеры нового поколения»

Особый акцент Михаил Хардиков сделал на кадровой политике компании и развитии компетенций молодых специалистов, назвав это направление деятельности важнейшей государственной задачей.

– Мы много работаем над этим вопросом, так как глобальные планы компании требуют воспитания инженеров нового поколения. Управление современными проектами – это серьёзные изменения в подходах к цифровым моделям, экономике данных, предиктивной аналитике и так далее. Здесь уже необходимо не просто инженерное образование, а способность удалённо управлять автоматизированными промышленными предприятиями и комплексами.

Поэтому компания участвует в федеральной программе «Профессионалитет» (кластеры «Энергетика» и IT) и реализует множество корпоративных проектов – Академию IT, стипендиальную программу для талантливых студентов и др. Не меньшее значение придаётся и профориентации школьников – в общеобразовательных учебных заведениях Эн+ открыла семь «Мультилабов» для развития технических компетенций детей.

– Люди, которые у нас работают, создают и формируют сейчас запрос на качественное изменение жизни, – прокомментировал Михаил Хардиков. – Как опорная компания в территориях, где находятся наши предприятия, мы считаем это важным, и уже реализовали 46 инфраструктурных проектов в формате государственно-частного партнёрства. Мы строим жильё, развиваем аэропорты, реализуем проекты реконструкции парков и общественных зон, поддерживаем спорт, туризм, формируем ответственное отношение к природе. Например, более 5 тысяч волонтеров приняли участие в традиционных уборках мусора в рамках проекта «360».

Снижение экологической нагрузки на окружающую среду – это ещё один приоритет для компании. Так, по инициативе Эн+ в 2022 году была создана ассоциация «Байкал без пластика», цель которой – сохранить Байкал для будущих поколений.

– К ассоциации уже присоединились более 20 компаний. Мы ведём работу как по нормативному регулированию, чтобы законодательно запретить использование пластика на берегах озера, так и по очистке его прибрежной территории от мусора, организуем просветительские акции. Кроме того, Эн+ является одним из лидеров повестки устойчивого развития в России и сохраняет цель снизить на 35% выбросы парниковых газов к 2035 году и достичь нулевого баланса выбросов к 2050 году, – подчеркнул Михаил Хардиков.



Наталия Горбань

Михаил Хардиков также рассказал, что сейчас Эн+ находится в стадии реализации масштабного проекта по созданию крупного центра обработки данных под облачные вычисления:

– Мы считаем, что три основных направления развития ЦОДов – под хранение или так называемый бэкап, под облачные вычисления и под майнинг – имеют перспективы и за ними будущее. Облачный ЦОД позволяет производить вычисления с использованием искусственного интеллекта и создаёт дополнительные мощности для развития нейросетей. Это глобальный тренд.