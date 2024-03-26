Новости

Строительство офиса Эн+ в Иркутске идёт полным ходом

В Иркутске приступили к черновой отделке будущего офиса Эн+, строительство которого ведется на Цесовской набережной.

Появление делового центра на берегу Ангары, площадью порядка 5 тысяч кв. метров обеспечит начатые процессы по релокации сотрудников холдинга из столицы в Иркутск. Это повысит деловую активность в городе, увеличит его инвестиционную привлекательность. Кроме этого, переезд управленческого звена создаст новые рабочие места в регионе.

Десятки квалифицированных рабочих ежедневно заняты на стройплощадке, где уже установлено 70% наружных инженерных сетей, проводится подготовка к монтажу стеклянных витражей, лифтов и кровли. В ближайшее время начнется установка внутренних инженерных систем и пуско-наладочные работы.

Архитектурное решение предусматривает витражные стены с мягкими изогнутыми углами, которые добавят зданию особенный стиль и улучшат функциональность офисных помещений. Территория вокруг будущего офиса будет благоустроена за счет финансирования Эн+. Помимо офисных помещений, в комплексе предусмотрены такие объекты, как кофейня, ресторан, банк и другие общественные пространства.

Напомним, что Эн+ стала одной из первых крупных российских компаний, которая решила перевести штаб-квартиру из Москвы в Сибирь, где сосредоточены основные активы группы. О строительстве офиса в центре Иркутска стало известно в 2021 году.Деловой центр строится в соответствии с международными экологическими стандартами, из современных материалов, особое место среди которых отводится алюминиевым конструкциям. Инвестиции в строительство оценивались в 500 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Российский Мишлен: какие иркутские рестораны попали в рейтинг Wheretoeat-2024?
Ледовая переправа на Ольхон закрыта
Где в России туристы проведут майские праздники?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес