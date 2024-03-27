Второй кубок BitRiver по дзюдо пройдет в Братске

Открытый Кубок BitRiver по дзюдо состоится в спортивном комплексе «Сибирь» города Братска с 29 по 31 марта 2024 года.

В нем примут участие более 100 юных спортсменов 2012-2013 годов рождения со всех уголков Иркутской области. Соревнования пройдут в 21 весовой категории. Главным судьей соревнований выступит Алексей Дульцев, судья первой категории, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва «Спартак».

Организаторами мероприятия традиционно являются Федерация дзюдо Иркутской области и компания BitRiver. В прошлом году они заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. В качестве стратегического партнера BitRiver оказывает поддержку федерации по многим ключевым направлениям деятельности: техническое оснащение спортивных центров федерации в городах Иркутской области, поддержка масштабных спортивных мероприятий и повышение интереса молодежи к спорту и здоровому образу жизни.

«Важно отметить, что неоценимый вклад в успешную организацию и проведение Кубка вносит администрация города Братска. Кубок BitRiver по дзюдо состоится уже во второй раз. Мы продолжаем развивать спортивные традиции региона и популяризировать дзюдо. Наши турниры позволяют юным спортсменам набираться соревновательного опыта и побеждать на федеральном уровне. Братск в очередной раз подтверждает звание второй спортивной столицы Приангарья. Этот праздник спорта стал возможным благодаря растущему интересу школьников к дзюдо», – отметил президент Федерации дзюдо Иркутской области Алексей Бовольский.

Компания BitRiver - один из операторов центров обработки данных в Евразии, предоставляющий услуги хостинга и готовые решения для энергоемких вычислений и операций с блокчейном. Компания основана в 2017 году Игорем Рунцом и к настоящему моменту стала одним из мировых лидеров отрасли центров обработки данных и промышленного майнинга. BitRiver активно поддерживает детский и юношеский спорт, реализует социальные программы в Иркутской области – на родине своих первых дата-центров – и регулярно выступает инициатором и организатором масштабных соревнований.