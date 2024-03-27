Средний чек россиян за неделю похудел на 0,5%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, среднестатистический покупатель товаров повседневного спроса на прошедшей 12 неделе года (с 18 по 24 марта) в среднем единовременно оставлял на кассе 830,6 рублей.

За неделю этот показатель потерял 4,4 руб. или 0,5%. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек прибавил 136,6 руб. или 19,7%.

«Снижение размера среднего чека вторую неделю подряд, вероятно, по-прежнему связано с замедлением покупательской активности после февральско-мартовских праздников и возвращением россиян к обычному режиму потребления», – резюмируют эксперты.