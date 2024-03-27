Круглосуточные торги могут запустить на Мосбирже

Но не в ближайшей перспективе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на эфир Market Power с главным менеджером по продвижению продуктов биржи Анастасией Холощак.

«У нас, понятно, что тренд на расширение, тренд на удобство. И круглосуточные торги – это, я скажу, не за горами. В ближайшее время мы их вводить не планируем, но мы в эту сторону точно смотрим и планируем расширяться», – сказала Холощак в эфире Market Power.

Напомним, что индекс МосБиржи 25 марта подрос на 1,3%, фактически полностью восстановившись после просадки в пятницу. Объемы торгов резко снизились до минимальной отметки с 15 марта, составив по итогам дня 82 млрд руб. Лучше остальных вновь был ИТ сектор. Бумаги Яндекса обновили максимум, подскочив вчера почти на 5%. Сильнее рынка выросли также акции Группы Позитив, Ozon и Софтлайн.