С 31 марта аэропорт Братск переходит на летнее расписание. Традиционно в теплое время года увеличится число регулярных перелетов. Кроме того, маршрутную сеть воздушной гавани дополнят два новых рейса.

В Москву с 31 марта по 26 мая можно будет отправиться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. С 27 мая по 16 июня в расписание добавится рейс по субботам. А после 17 июня и до 1 сентября включительно перелеты в Домодедово будут ежедневными. Отправление из Братска в 9:30.

«По традиции, число желающих воспользоваться авиатранспортом увеличивается в период летних отпусков, поэтому число регулярных перелетов по всем направлениям с июня по сентябрь также возрастет. Московский рейс будет выполняться семь дней в неделю, а рейс в Новосибирск даже по два раза в день. Добавятся и новые перелеты – вечерний в Красноярск и утренний в Иркутск», – рассказал управляющий директор аэропорта Братск Сергей Корытов.