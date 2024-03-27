Уход Coca-Cola вывел «Добрый» в десятку самых популярных продуктовых брендов

За ним следует Adrenaline Rush и Whiskas. Об этом пишет РБК.

Самое заметное изменение позиций продемонстрировал бренд «Добрый» компании «Мултон» (бывшее юрлицо российского подразделения Coca-Cola – ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»). За год марка поднялась с 28-го места в 2022 году на четвертую позицию, Adrenaline Rush – энергетический напиток от PepsiCo – поднялся с 22-го места сразу на девятую позицию. Бренд кошачьего корма Whiskas корпорации Mars замыкает десятку самых популярных среди россиян брендов FMCG, поднявшись на эту позицию с 15-го места, которое он занимал в 2022 году.

Тройка лидеров за год не изменилась. Со второго на первое место поднялся бренд мясной продукции от одноименного холдинга «Мираторг», с третьего на второе – марка чипсов Lay's от PepsiCo, а с первого на третье опустился бренд «Простоквашино» от российского подразделения Danone (теперь носит название Health & Nutrition).

Ранее стало известно, что среднестатистический покупатель товаров повседневного спроса на прошедшей 12 неделе года (с 18 по 24 марта) в среднем единовременно оставлял на кассе 830,6 рублей. За неделю этот показатель потерял 4,4 руб. или 0,5%. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек прибавил 136,6 руб. или 19,7%.