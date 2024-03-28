Центр спортивных единоборств в Шелехове посетили гости из Монголии

Спортивный объект, который построил РУСАЛ, осмотрел президент национальной олимпийской академии Монголии, руководитель Центральной спортивной школы Улан-Батора господин Чойжгаваа Зоригтбаатор.

На сегодняшний день на объекте уже устанавливают мебель и информационные таблички, завозят специализированное спортивное оборудование, работает клининговая компания. Совсем скоро дети от 5 до 18 лет смогут бесплатно заниматься дзюдо, самбо, вольной борьбой, карате, греко-римской борьбой, боксом и кикбоксингом в комфортных условиях.

– Замечательный центр, находясь здесь испытываю самые приятные впечатления. С нетерпением ждем, когда юные спортсмены нашей спортивной школы Улан-Батора смогут приехать в гости к шелеховским ребятам для участия в совместных соревнованиях в этом современном здании, – говорит Чойжгаваа Зоригтбаатор, президент национальной олимпийской академии Монголии, директор Центральной спортивной школы Улан-Батора.

Компания РУСАЛ полностью профинансировала строительство Центра, который включает в себя два больших зала, где будут проходить соревнования и тренировки, для спортсменов организованы раздевалки, душевые, сауны, пункты для медиков и другие помещения. Ежедневно в новом Центре смогут заниматься около 400 спортсменов.

– Центр спортивных единоборств предназначен в первую очередь для детей. Юные спортсмены смогут бесплатно заниматься здесь под руководством профессиональных тренеров, которые не только следят за физическим развитием своих воспитанников, но и выполняют функцию наставников – поддерживают в преодолении трудностей, учат командной работе, помогают развить уверенность в себе, – рассказывает генеральный директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ Артем Фоминых.

Напомним, что такие же спортивные объекты уже успешно работают в Братске и Тайшете. Всего по всей стране появится 18 центров спортивных единоборств. Это часть социальной программы РУСАЛа, которую инициировал более 20 лет назад основатель компании Олег Дерипраска. Главная цель – создать в малых городах условия для спорта и досуга, которые бы не уступали уровню мегаполисов.