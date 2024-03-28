Сколько копят на квартиру в Москве?

Если в 2022 году коэффициент доступности новостроек столицы достиг многолетнего минимума – шесть лет и восемь месяцев, то в 2023-м предполагаемые сроки накопления денег на квартиру увеличились до семи лет и двух месяцев. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

Аналитики обратили внимание на то, что этот показатель заметно ниже, чем по итогам предыдущих лет, за исключением 2022-го. Так, в конце 2021 года на те же цели понадобилось бы семь лет и девять месяцев, в 2020 году – восемь лет и шесть месяцев.

Как объяснили эксперты, доступность новостроек снизилась прежде всего из-за роста цен на них. Средняя стоимость квартиры комфорт-класса на первичном рынке в IV квартале 2023-го составила 14,5 млн рублей против 12,1 млн рублей в аналогичный период 2022-го – за год средняя цена выросла на 20%. При этом среднедушевой денежный доход в столице в конце 2023 года увеличился на 16,9% по сравнению с последним кварталом 2022-го.

Коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков рассказал, что у покупателей жилья в Москве есть альтернативный вариант решения вопроса с точки зрения доступности – это апартаменты. Они стоят в среднем на 20–30% меньше, чем квартиры.

Ранее стало известно, что ипотека в два раза дороже аренды. В марте 2024 в крупнейших городах РФ ипотечный платеж на вторичном рынке в 2,3 раза превышает стоимость аренды. Разрыв растет, так-как съемное жилье последние полгода дорожало медленнее ипотеки. Но при таком соотношении платежей в ближайшие кварталы более вероятен рост именно ставок аренды.