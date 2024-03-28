Определены подрядчики по всем объектам, которые отремонтируют в Иркутской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Это 100 компаний. Все они стали победителями в конкурсных процедурах. Сейчас с завершается заключение контрактов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– В нашем регионе короткий дорожный сезон, мы не имеем права тратить это время на «раскачку». Завершить процедуры заключения контрактов необходимо до 1 апреля, чтобы подрядчики начали подготовку, закупили все необходимые материалы, подготовили технику и вышли на объекты, как только позволит погода, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В наступающем дорожно-строительном сезоне по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» проведут реконструкции, капитальные ремонты, ремонты и восстановление 100 участков дорог. Из них 59 – регионального значения, 41 – местного значения. На это из федерального, областного и местных бюджетов направлено 11,5 млрд рублей. Контракты с подрядчиками на проведение работ на дорогах регионального и межмуниципального значения заключает ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», на дорогах местного значения – местные администрации.

– Сейчас заключены контракты по 96 объектам дорожного хозяйства, значительная часть из них – сложные капиталоёмкие проекты. Завершается процедура подписания по оставшимся четырём объектам. Главная цель национального проекта «Безопасные качественные дороги» – улучшение транспортной доступности и повышение качества жизни населения. Для нас важно провести запланированные работы вовремя и качественно, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.

Наиболее крупными объектами, которые приведут в нормативное состояние в этом году, являются реконструкции дорог Иркутск – Оса – Усть – Уда протяжностью 13 км. в Осинском районе, Тайшет – Чуна – Братск протяженностью 7 км. в Чунском районе; капитальные ремонты 14 км. автодороги Кутулик – Шульгина – Головинское в Аларском районе, Черемхово – Голуметь – Онот в Черемховском районе на участке длиной 10 км.