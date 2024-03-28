Более 40 млн россиян ежемесячно отплачивают покупки по SberPay

Когда в стране стали недоступны западные сервисы в начале 2022 года, у Сбера уже был ряд решений, над которыми мы стали работать с новой энергией. И уже в том же 2022 году банк вернул пользователям Андроид привычную возможность платить смартфоном, перезапустив сервис SberPay NFC на собственном технологическом решении, и более не подвержены риску отключения.

В итоге теперь уход с рынка иностранных способов NFC оплаты не создает клиентам Сбера, пользователям SberPay NFC никаких проблем.

Для смартфонов на Android оплата со SberPay по технологии NFC позволяет провести покупку одним касанием телефона либо запустить SberPay заранее, сохранить и показать на кассе штрих-код карты лояльности магазина и проверить баланс карты в момент оплаты. Количество операций в день при помощи сервиса уже превышает 3,5 миллиона. Кто привык платить с помощью NFC и ещё не подключил наш сервис, то это легко сделать: подключите любую карту МИР от Сбера к SberPay NFC в СберБанк Онлайн с версии 14.5 и выше на смартфоне Android.

Сегодня SberPay включает несколько платежных методов: оплату в интернете в один клик без ввода данных карты, оплату по QR-коду Сбера, оплату Android-смартфоном в офлайн-магазинах и оплату улыбкой. Каждый платёжный метод SberPay отличают удобство, скорость и безопасность.

Сбер также открыл сервис оплаты по QR-коду Сбера другим банкам – в итоге сейчас к нему присоединились уже 13 банков. В 2023 году обороты платежей по QR Сбера выросли более чем в 4 раза, количество операций – в 6 раз. А число клиентов, которые начали пользоваться нашим сервисом оплаты по QR-коду, выросло более чем в 3 раза и сейчас превышает 10 млн уникальных пользователей ежемесячно. На этот рост влияют удобство сервиса и условия для людей – они могут пользоваться всеми преимуществами программ лояльности своего банка. Сбер ожидает рост популярности оплат с помощью QR кодов, как это было в 2022 году после ухода основных игроков оплаты с помощью телефона – ApplePay и GooglePay.

Начав развивать семейство платежных методов SberPay, мы ставили себе задачу предложить нашим клиентам разнообразные возможности, чтобы каждый человек выбрал для себя наиболее удобный способ. Это стремление поддержали и наши партнеры – владельцы торговых точек. Сейчас по всей стране установлено более 2 млн современных универсальных терминалов Сбера, принимающих оплату со SberPay, из них 400 тыс. позволяют принимать оплату улыбкой.

По оценке Сбера, уже более 40 млн россиян ежемесячно оплачивают покупки по SberPay. Так, за 2023 год число пользователей уникальных платежных решений Сбера выросло в 1,5 раза.