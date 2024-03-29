«Выходить на рынок никогда не поздно»

Как СОЛИД Брокер выращивает миллионеров из инвесторов-новичков

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU и Газеты Дело

Объем фондового рынка в России к 2030 году должен удвоиться, а капитализация составить 66% от ВВП страны – такие задачи поставил президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Константин Тютрин, генеральный директор иркутского представительства СОЛИД Брокер, считает: заявления главы государства дают «зеленый свет» инвестициям в России. «Нам предстоит раскрыть большой потенциал отечественного фондового рынка, – говорит Константин. – Мы думаем, что база все еще низкая, нам есть куда расти». Какие идеи есть у компании? В чем сила сообщества? И как удается выращивать миллионеров из инвесторов-новичков?

Инвестициям – «зеленый свет»

Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию, дал «зеленый свет» фондовому рынку в России. По мнению президента, в ближайшие годы важно создать все условия, чтобы граждане могли вкладывать деньги внутри страны.

Повышение финансовой грамотности инвесторов, особенно тех, кто впервые выходит на биржу, – задача, в решении которой заинтересованы все. И сами инвесторы, и брокеры, которые получают новых клиентов, и эмитенты, поскольку приток капитала от населения позволяет компаниям, в том числе небольшим, получать финансирование на открытом рынке ценных бумаг.

СОЛИД Брокер, как рассказал исполнительный директор иркутского представительства компании Михаил Людвиг, не первый год работает над этой задачей. «Мы пошли по пути аналитической, консультационной поддержки клиентов и обучения. У нас есть необходимые компетенции и практический опыт, который мы хотим передать клиентам: наши ведущие эксперты работают на инвестиционном рынке уже двадцать лет».

Обучение для всех

Аналитики СОЛИД Брокер разработали обучающие программы под любого инвестора: от начинающего до опытного. Например, два курса, которые предназначены для новичков: «Основы трейдинга» и «Управление капиталом» –дают базовые знания, нужные каждому, кто приходит на фондовый рынок – просто для того, чтобы разговаривать с аналитиками и экспертами на одном языке. Есть варианты обучения для тех, кто хочет повысить свой уровень и получить доступ к новым инструментам. Есть продвинутые программы для профессионалов, например, курс по работе с опционами – один из самых длительных и сложных.

Участие в образовательных программах не накладывает на слушателя никаких обязательств перед компанией, равно как и обращение за брокерскими услугами в СОЛИД Брокер – не обязывает инвестора учиться. Константин Тютрин подчеркивает: задача компании – подобрать то, что нужно человеку, предупредить его о рисках, которые несёт фондовый рынок, и, при желании клиента, дать ему необходимые знания.

«Дальше он уже самостоятельно определяет формат взаимодействия с рынком: хочет торговать самостоятельно – добро пожаловать, понимает, что не готов уделять много времени рынку, – о’кей, вот наша аналитика и наша поддержка, вообще не хочет об этом думать – есть доверительное управление. Просто мы хотим напомнить, что выходить на рынок инвестиций, повышать квалификацию никогда не поздно».

Вырасти в миллионера

В СОЛИД Брокер считают, что формат инвестдома, к которому пришли многие брокерские компании, предлагающие преимущественно готовые решения, привлекателен не для всех. Если инвестор выражает заинтересованность в личном участии в управлении капиталом, эксперты приветствуют диалог.

«Для опытных инвесторов, которые давно торгуют на рынке, у нас работает клуб трейдеров. Это возможность обменяться мнениями, опытом, коллективно обсудить перспективные направления или новые компании, которые выходят на IPO. Один человек при всем желании не может охватить своим вниманием весь рынок. Даже у трейдеров со стажем глаз со временем «замыливается». А в таком общении появляется много интересных идей», – поясняет Константин Тютрин.

Подобный подход, когда инвесторы повышают свой уровень, хорошо разбираются в фондовом рынке, регулярно учатся друг у друга, позволяет клиентам расти вместе с компанией – начиная с пары сотен тысяч, за несколько лет увеличивать капитал на порядок. «Порог входа у нас достаточно демократичный – от 100 тысяч рублей. Это минимальная на сегодняшний день подушка безопасности. Наиболее привлекательные условия брокерского обслуживания у нас – от трех миллионов. Но мы заинтересованы в привлечении и крупных капиталов», – добавил Михаил Людвиг.

СОЛИД Брокер,

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