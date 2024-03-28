Сибиряки предпочитают регулярные тренировки и летние походы

По данным совместного опроса ВТБ и банка «Открытие», почти половина (45%) жителей Сибири регулярно занимаются физкультурой и разными видами спорта. Большая часть - 75% предпочитает тренироваться дома. Из видов физической активности сибиряки предпочитают фитнес и походы, а из всех сезонов выбирают для физической активности лето.

Из сибиряков, которые занимаются спортом постоянно, 11% делают это ежедневно, 24% – 2-3 раза в неделю, 10% – не реже, чем раз в неделю. Совсем не уделяют время спорту 30%, а остальные тренируются раз в месяц и реже.

Домашние тренировки предпочитают 75% жителей СФО. Каждый седьмой посещает тренажеры в парках или около дома. В фитнес-клуб ходит каждый восьмой. Почти столько же ходят на стадионы и спорткомплексы, на последнем месте по предпочтениям - бассейн.

Круглый год ведут спортивный образ жизни 45% участников опроса. В то же время сибиряки предпочитают активничать летом больше, чем в другие сезоны – его назвали четверть респондентов.

Самым популярным спортивным направлением у жителей Сибири является фитнес и общая физкультура – так ответили 48% респондентов. На втором месте – походы, их назвали 26% участников опроса. Велоспорт выбирают еще 21% сибиряков. А на зимние виды спорта привлекают 18% жителей сибирских регионов.

По России предпочтения по видам активности отличаются. После лидирующего направления для всех – фитнеса, в Москве и Санкт-Петербурге предпочитают плавать, Урал, как и Сибирь, выбирает походы, а Центральная Россия – велосипедные прогулки.

Большинство участников опроса – более 70%, предпочитают заниматься физкультурой и спортом бесплатно. Из оставшихся большая часть тратит на спорт до 3 тысяч рублей в месяц.

Больше трети (35%) респондентов из Сибири считают, что в их регионе хорошая спортивная инфраструктура. 30% указали на ее среднее состояние. Только 14% назвали качество низким, остальные – затруднились с ответом. Интересно, что на желание людей заниматься физической активностью новизна и качество спортивных объектов и инвентаря влияет меньше, чем их личная мотивация. Те, кто регулярно тренируется, обычно дают более высокую оценку инфраструктуре, а те, кто не занимаются спортом, даже не обращают на нее внимание (доля затруднившихся оценить – 32%).