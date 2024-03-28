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Сразу четыре ледовых переправы закрылись за сутки в Иркутской области

В Иркутской области за сутки перестали функционировать сразу четыре зимника, которые расположены в Жигаловском, Качугском, Усть-Кутском и Тайшетском районах. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В частности, завершена эксплуатация ледовых переправ на реке Лене в Жигаловском районе Тутура – автодорога Жигалово – Казачинское, в Качугском районе –  Верхоленск – Магдан, в Усть-Кутском районе – Верхнемарково – Марково и на реке Бирюсе в Тайшетском районе – Тайшет – Шиткино – Шелаево.

Для предотвращения несчастных случаев, связанных с провалом людей и техники под лед, съезды к переправам перекрыты, проведена установка дополнительных знаков и информационных аншлагов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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