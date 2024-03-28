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Эхирит-Булагатскому району купят автоклуб за 7,8 млн рублей

Передвижной многофункциональный культурный центр в этом году получит Эхирит-Булагатский межпоселенческий центр досуга. На это выделено 7,8 млн рублей. Автоклуб приобретут в рамках национального проекта «Культура», рассказали в правительстве Иркутской области.

«Это полноценный культурный центр со своей сценой площадью не менее 15 квадратных метров. Он сделан на базе фургона «Газель», который трансформируется в передвижной концертный зал или кинотеатр, снабжен видеопроектором, экраном, световым и звуковым оборудованием, складными скамейками для 20 зрителей», – говорится в сообщении.

Клуб на колесах позволит проводить праздничные и просветительские мероприятия в 10 отдаленных населённых пунктах, где нет стационарных Домов культуры. Планируется, что участниками мероприятий станут более 5 тысяч человек.

Фургон-трансформер разработан с учетом климатических особенностей Сибири и может использоваться зимой для новогодних и рождественских выступлений, проведения игр и выездных мероприятий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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